Кравец спас ничью для Кайсериспора, забив в третьем матче подряд
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В понедельник 13 июля в Турции состоялся матч 32-го тура местной Суперлиги, в котором "Кайсериспор" Артема Кравца принимал "Газиантеп".
Украинец вышел в стартовом составе и забил спасительный гол для своей команды на 90+2 минуте, когда "Кайсериспор" уже играл вдевятером из-за двух удалений.
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В итоге, матч закончился со счетом 1:1.
Отметим, что украинец забил в третьем матче подряд. Всего в сезоне Кравец забил 9 мячей и сделал 1 ассист в 20 матчах.
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