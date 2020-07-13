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Кравец спас ничью для Кайсериспора, забив в третьем матче подряд

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Артем находится в отличной форме

Кравец спас ничью для Кайсериспора, забив в третьем матче подряд
Новина українською

В понедельник 13 июля в Турции состоялся матч 32-го тура местной Суперлиги, в котором "Кайсериспор" Артема Кравца принимал "Газиантеп".

Украинец вышел в стартовом составе и забил спасительный гол для своей команды на 90+2 минуте, когда "Кайсериспор" уже играл вдевятером из-за двух удалений.

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В итоге, матч закончился со счетом 1:1.

Отметим, что украинец забил в третьем матче подряд. Всего в сезоне Кравец забил 9 мячей и сделал 1 ассист в 20 матчах.

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В статье: Артем Кравец Кайсериспор (Турция) Газиантеп ББ (Турция)
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