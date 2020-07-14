Анкарагюджю вернет в состав Жерсона Родригеса лишь при одном условии

Форвард турецкого клуба "Анкарагюджю" Жерсон Родригес, права на которого принадлежат "Динамо", и который недавно устроил драку с капитаном команды, может вернуться к тренировочной деятельности, но только при одном условии.

Как сообщает Angaranin Sesi, Жерсон будет прощен, если попросит прощения у команды.

Сообщается, что у "Анкарагюджю" есть проблемы с нападающими, и поэтому возвращение игрока перед решающими матчами будет очень желательным.

Поэтому руководство клуба готов пойти на такое соломоново решение и предложит Жерсону извиниться перед командой за инцидент. Если он это сделает, то вернется к тренировкам, и, вероятно, к матчам.

Напомним, что Жерсон Родригеш был исключен из состава команды на матч против "Галатасарая" (1:0) в 32-м туре Суперлиги из-за драки, которую он после командного завтрака провел с Анте Кулушичем.