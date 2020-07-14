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Анкарагюджю вернет в состав Жерсона Родригеса лишь при одном условии

Наши за границей
(1 голосов)

Клуб ждет публичных извинений

Анкарагюджю вернет в состав Жерсона Родригеса лишь при одном условии
Новина українською

Форвард турецкого клуба "Анкарагюджю" Жерсон Родригес, права на которого принадлежат "Динамо", и который недавно устроил драку с капитаном команды, может вернуться к тренировочной деятельности, но только при одном условии.

Как сообщает Angaranin Sesi, Жерсон будет прощен, если попросит прощения у команды.

Сообщается, что у "Анкарагюджю" есть проблемы с нападающими, и поэтому возвращение игрока перед решающими матчами будет очень желательным.

Поэтому руководство клуба готов пойти на такое соломоново решение и предложит Жерсону извиниться перед командой за инцидент. Если он это сделает, то вернется к тренировкам, и, вероятно, к матчам.

Напомним, что Жерсон Родригеш был исключен из состава команды на матч против "Галатасарая" (1:0) в 32-м туре Суперлиги из-за драки, которую он после командного завтрака провел с Анте Кулушичем.

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В статье: Жерсон Родригес Анкарагюджю
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Комментарии (3)
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ZeeZoo (Кривой Рог)
14.07.2020 в 18:13
Huxyя, ДК заберёт обратно только за бочку мёда)))
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0
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Dr. House (Подолье)
14.07.2020 в 17:22
Пусть встанет на колено, поклонив голову))
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Antolog (Одесса)
14.07.2020 в 17:26
Так делают только белые...)
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