Малиновский выйдет в старте на матч с Брешией

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды на домашний матч 33-го тура Серии А с "Брешией".

Отметим, что поединок начнется в 22:45.

Напомним, что в нынешнем сезоне Руслан сыграл за "Аталанту" 37 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.