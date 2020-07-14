Малиновский выйдет в старте на матч с Брешией
Украинец вернулся в стартовый состав
Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды на домашний матч 33-го тура Серии А с "Брешией".
Отметим, что поединок начнется в 22:45.
Напомним, что в нынешнем сезоне Руслан сыграл за "Аталанту" 37 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.
Scendiamo in campo così! ????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 14, 2020
Here's our Starting XI for #AtalantaBrescia! ????#GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/5zRsvfSNzO
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