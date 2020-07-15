Украинец Вакуленко стал чемпионом Армении
Арарат-Армения оформил второе чемпионство подряд
Ереванский клуб "Арарат-Армения" во второй раз подряд стал чемпионом Армении.
В последнем туре местного первенства "Арарат-Армения" встречался с еще одним претендентом на чемпионство - "Ноа". Хозяев для завоевания чемпионства устраивала и ничья, однако "Арарат-Армения" выиграл со счетом 2:0.
Отметим, что за "Арарат-Армения" выступает украинский форвард Сергей Вакуленко, который в 10 матчах нынешнего чемпионата забил 3 гола.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...