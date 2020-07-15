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Украинец Вакуленко стал чемпионом Армении

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Арарат-Армения оформил второе чемпионство подряд

Украинец Вакуленко стал чемпионом Армении
Новина українською

Ереванский клуб "Арарат-Армения" во второй раз подряд стал чемпионом Армении.

В последнем туре местного первенства "Арарат-Армения" встречался с еще одним претендентом на чемпионство - "Ноа". Хозяев для завоевания чемпионства устраивала и ничья, однако "Арарат-Армения" выиграл со счетом 2:0.

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Отметим, что за "Арарат-Армения" выступает украинский форвард Сергей Вакуленко, который в 10 матчах нынешнего чемпионата забил 3 гола.

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В статье: Сергей Вакуленко Арарат-Армения (Ереван)
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