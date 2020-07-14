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Малиновский забил гол и отдал ассист в матче с Брешией

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(2 голосов)

Украинец набрал отличную форму

Малиновский забил гол и отдал ассист в матче с Брешией
Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский, который вышел в стартовом составе на матч 33-го тура Серии А с "Брешией" сделал ассист и забил гол в данном поединке (4:1 к 31-й минуте),

Украинец отдал голевой пас на Пашалича уже на 2-й минуте, а на 28-й забил уже сам.

Интересно, что Руслан отмечается результативными действиями уже в четвертом матче подряд – ранее от отдавал голевые передачи в матчах с "Кальяри" и "Сапмпдорией" и забивал "Ювентусу".

Ассист Малиновского

Гол Малиновского

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Брешия
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