Малиновский забил гол и отдал ассист в матче с Брешией

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский, который вышел в стартовом составе на матч 33-го тура Серии А с "Брешией" сделал ассист и забил гол в данном поединке (4:1 к 31-й минуте),

Украинец отдал голевой пас на Пашалича уже на 2-й минуте, а на 28-й забил уже сам.

Интересно, что Руслан отмечается результативными действиями уже в четвертом матче подряд – ранее от отдавал голевые передачи в матчах с "Кальяри" и "Сапмпдорией" и забивал "Ювентусу".

Ассист Малиновского

Гол Малиновского