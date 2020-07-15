Украинский защитник Руха попал в сборную тура в Беларуси
Александр Мигунов провел за брестчан отличный матч
Украинский защитник брестского "Руха" Александр Мигунов попал в символическую сборную 17 тура чемпионата Беларуси.
В отчетном туре "Рух" на выезде с неприличным счетом 8:1 разгромил "Эниргетик-БГУ", а Мигунов забил гол и отдал результативную передачу.
Отметим, что для украинца это первые результативные действия за "Рух" в 15 матчах нынешнего сезона.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...