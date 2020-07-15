Украинский защитник Руха попал в сборную тура в Беларуси

Украинский защитник брестского "Руха" Александр Мигунов попал в символическую сборную 17 тура чемпионата Беларуси.

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В отчетном туре "Рух" на выезде с неприличным счетом 8:1 разгромил "Эниргетик-БГУ", а Мигунов забил гол и отдал результативную передачу.

Отметим, что для украинца это первые результативные действия за "Рух" в 15 матчах нынешнего сезона.