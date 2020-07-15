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Украинский защитник Руха попал в сборную тура в Беларуси

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Александр Мигунов провел за брестчан отличный матч

Украинский защитник Руха попал в сборную тура в Беларуси
Новина українською

Украинский защитник брестского "Руха" Александр Мигунов попал в символическую сборную 17 тура чемпионата Беларуси.

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В отчетном туре "Рух" на выезде с неприличным счетом 8:1 разгромил "Эниргетик-БГУ", а Мигунов забил гол и отдал результативную передачу.

Отметим, что для украинца это первые результативные действия за "Рух" в 15 матчах нынешнего сезона.

Украинский защитник Руха попал в сборную тура в Беларуси - изображение 1
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В статье: Александр Мигунов Рух (Брест)
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