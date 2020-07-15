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Гвардиола оставил Зинченко в запасе на матч с Борнмутом

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Украинец начнет матч на лавке запасных

Гвардиола оставил Зинченко в запасе на матч с Борнмутом
Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в стартовый состав своей команды на домашний матч 36-го тура АПЛ с "Борнмутом".

Украинец начнет матч в запасе.

Напомним, что поединок начнется в 20:00.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Зинченко сыграл за горожан 23 матча, в которых забил 1 гол.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Борнмут
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