Гвардиола оставил Зинченко в запасе на матч с Борнмутом

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в стартовый состав своей команды на домашний матч 36-го тура АПЛ с "Борнмутом".

Украинец начнет матч в запасе.

Напомним, что поединок начнется в 20:00.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Зинченко сыграл за горожан 23 матча, в которых забил 1 гол.