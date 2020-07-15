Гвардиола оставил Зинченко в запасе на матч с Борнмутом
Украинец начнет матч на лавке запасных
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в стартовый состав своей команды на домашний матч 36-го тура АПЛ с "Борнмутом".
Украинец начнет матч в запасе.
Напомним, что поединок начнется в 20:00.
Также отметим, что в нынешнем сезоне Зинченко сыграл за горожан 23 матча, в которых забил 1 гол.
Here's how we line up against Bournemouth...????— Manchester City (@ManCity) July 15, 2020
XI | Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Mendy, Fernandinho, Gundogan, D Silva (C), Foden, Bernardo, G Jesus.
SUBS | Carson, Sterling, Zinchenko, Laporte, Rodrigo, De Bruyne, Mahrez, Garcia, Doyle.
???? @HaysWorldwide
???? #ManCity pic.twitter.com/CdiM0PVR8T
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