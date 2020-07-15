Петряк: В матчах с Ференцварошем с трибун летят зажигалки и пивасик

Украинский хавбек Иван Петряк рассказал, как год назад он из "Ференцвароша" перешел в стан заклятого соперника "МОЛ Фехервар".

Тогда Петряк играл за "Ференцварош" в аренде от "Шахтера", который хотел выкупить его контракт. Впрочем, "Фехервар" перебил договоренности Фради с "горняками" и перехватил игрока, что вылилось в Венгрии в серьезный скандал.

"Свою единственную чемпионскую медаль с прошлого сезона так и не получил, с этим у меня не складывается. В "Шахтере" тоже было награждение уже после того, как я уехал. Тут тоже были свои причины, но нет никаких обид. Время уже прошло, готовлюсь к следующему сезону. Я не жалею, что перешел. Это футбольная жизнь, так сложилось. С футболистами "Ференцвароша" я в очень хороших отношениях. Я даже сам не ожидал этого. Причем, со всеми - с иностранцами, венграми, с тренерским штабом. Ко мне все хорошо относятся, как и я к ним. С Ребровым хорошие отношения, я всегда могу ему позвонить и он мне поможет. Болельщиков, конечно, раскрутили. Им рассказали то, что не нужно. Когда играешь с ними там, то так... Зажигалки и пивасик летят. Пошел я подавать угловой и пришлось попить пивка с воздуха. Но я не расстраиваюсь, это эмоции и очень круто", - сказал Петряк.

Также футболист подвел итоги нынешнего сезона, в котором "Ференцварош" снова оформил чемпионство.