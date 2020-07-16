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Сухоцкий вернулся в Слован из минского Динамо

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У игрока закончился срок аренды

Сухоцкий вернулся в Слован из минского Динамо
Новина українською

Украинский защитник минского "Динамо" Артем Сухоцкий вернулся в "Слован".

Как сообщает Прессбол, у игрока истек срок арендного соглашения.

Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата Беларуси Сухоцкий сыграл в 15 матчах, результативными действиями не отмечался.

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В статье: Динамо (Минск) Артем Сухоцкий Слован (Братислава)
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