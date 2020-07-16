  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Оценки украинца. Евгений Шахов - лучший в составе Лечче
В тренде

Оценки украинца. Евгений Шахов - лучший в составе Лечче

Наши за границей
(1 голосов)

В матче с "фиалками". Хотя и сыграл лишь 20 минут

Оценки украинца. Евгений Шахов - лучший в составе Лечче
Новина українською

"Лечче" украинца Евгения Шахова вчера в итальянской Серии А проиграл "Фиорентине" 1:3. Игрок национальной сборной Украины вышел в матче вместо форварда Бабакара, когда его команда уже уступала в 3 гола. На 88 минуте сумел забить гол престижа.

От аналитиков и статистов британского WhoScored Евгений получил высшую оценку в составе команды Фабио Ливерани - 7.3 (при том, что общекомандный рейтинг "Лечче" за матч - 6.25).

На счету Евгения один удар по воротам (он и стал голевым), 13 касаний у мячу и 8 передач (только одна была неточной). По разу Шахов успешно осуществил перехват и отбор мяча.

Читайте такжеЕвгений Шахов забил дебютный гол в итальянской Серии А

Третий самый высокий балл в составе обеих команд получил Евгений и от SofaScore - 7.4 (более лишь в Федерико Кьезы и Патрика Кутроне).

Итальянский Tuttomercato ставит Шахову оценку 6.5. Она самая высокая рядом с голкипером Габриэлем и автором голевой передачи на украинском колумбийцем Брайаном Верой.

Его гол в концовке матча продемонстрировал хорошее мастерство и сделал поражение не таким удручающим. Гол дал надежду, но не помог переломить ход встречи, - заключают в издании.

Оценки украинца. Евгений Шахов - лучший в составе Лечче - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Шахов Серия А оценки Лечче WhoScored SofaScore
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...