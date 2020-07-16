Оценки украинца. Евгений Шахов - лучший в составе Лечче

"Лечче" украинца Евгения Шахова вчера в итальянской Серии А проиграл "Фиорентине" 1:3. Игрок национальной сборной Украины вышел в матче вместо форварда Бабакара, когда его команда уже уступала в 3 гола. На 88 минуте сумел забить гол престижа.

От аналитиков и статистов британского WhoScored Евгений получил высшую оценку в составе команды Фабио Ливерани - 7.3 (при том, что общекомандный рейтинг "Лечче" за матч - 6.25).

На счету Евгения один удар по воротам (он и стал голевым), 13 касаний у мячу и 8 передач (только одна была неточной). По разу Шахов успешно осуществил перехват и отбор мяча.

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Третий самый высокий балл в составе обеих команд получил Евгений и от SofaScore - 7.4 (более лишь в Федерико Кьезы и Патрика Кутроне).

Итальянский Tuttomercato ставит Шахову оценку 6.5. Она самая высокая рядом с голкипером Габриэлем и автором голевой передачи на украинском колумбийцем Брайаном Верой.