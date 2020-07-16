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Сергей Ребров: звезда-игрок, звезда-тренер. ВИДЕО

Наши за границей
(1 голосов)

Станиславович на гребне успеха

Сергей Ребров: звезда-игрок, звезда-тренер. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Последняя великая команда киевского Динамо, построенная Валерием Лобановским, подарила немало ярких личностей. Александр Шовковский, Олег Лужный, Александр Головко, Юрий Максимов, покойные Андрей Гусин и Валентин Белькевич, Андрей Шевченко - чуть ли не каждый из них уже успел попробовать себя на тренерском поприще. Однако действительно большими достижениями может похвастаться пока только один - Сергей Ребров.

Кажется, карьера на ладони. Но Ребров в большом футболе уже почти 40 лет. За этот период подтянулись новые поколения болельщиков, которые не застали подвигов Сергея Станиславовича непосредственно на поле. Поэтому канал UA-Футбол в новом сюжете рассказывает, как Ребров пришел к такому успеху.

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В статье: Сергей Ребров канал UA-Футбол
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