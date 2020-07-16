Чигринский сыграл за АЕК в главном матче тура и гарантировал продление контракта

Вчера афинский АЕК сыграл вничью 0:0 с ПАОК из Салоников. Столичная команда должна была выигрывать, чтобы обойти непосредственного конкурента в борьбе за серебряные награды чемпионата Греции (и место в Лиге чемпионов), однако сделать этого не смогла.

В старте афинян вышел и украинский центральный защитник Дмитрий Чигринский. Он провел на поле весь первый тайм, а во втором был заменен на 48 минуте.

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Матч, сообщает gazetta.gr, стал 25-м для Дмитрия в сезоне в составе АЕК. А, согласно контракту клуба с украинцем, он должен быть автоматически продлен, если Чигринский играет 25 игр.

Однако автоматическое пролонгирование контракта может и не состояться - клуб может заключить новое соглашение на 2 года, такое предложение выдвигал сам украинский легионер "Чигрис", как зовут Дмитрия в греческом клубе.