  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Игроки Анкарагюджю не простили Родригеса и не хотят видеть его в команде
В тренде

Игроки Анкарагюджю не простили Родригеса и не хотят видеть его в команде

Наши за границей
(1 голосов)

Жерсон придумал себе кучу проблем

Игроки Анкарагюджю не простили Родригеса и не хотят видеть его в команде
Новина українською

Форвард турецкого клуба "Анкарагюджю" Жерсон Родригес, права на которого принадлежат "Динамо", и который недавно устроил драку с капитаном команды, может стать в команде белой вороной.

Изначально люксембуржец был отстранен от работы с командой и пропустил матч с "Галатасараем" (1:0).

Впрочем, позже сообщалось о том, что руководство клуба готово было вернуть игрока в состав, если Жерсон принесет команде свои извинения за инцидент.

В итоге, футболист извинился, однако многие игроки не приняли покаяния и продолжают решительно выступать против амнистии Родригеса.

На данный момент руководство приняло решение повременить с возвращением игрока в состав и обдумывает сложившуюся ситуацию.

Вполне возможно, данный инцидент может поставить крест на турецкой карьере игрока. Ранее Родригес, как и его клуб, говорили о возможной пролонгации аренды футболиста, которая сейчас находится под очень большим вопросом.

Также ранее сообщалось о том, что парнем заинтересовался "Фенербахче", однако после всей этой ситуации, как пишут местные СМИ, турецкий гранд охладел и больше не рассматривает вариант с конфликтным игроком.

Таким образом, будущее футболиста в Турции, как, впрочем, и в Украине, покрыто туманом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев) Жерсон Родригес Анкарагюджю
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
24saatgazetesi.com

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
10 (Феодосия)
16.07.2020 в 18:10
Такой шанс был продать его... походу эти уже не купят...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...