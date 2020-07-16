Игроки Анкарагюджю не простили Родригеса и не хотят видеть его в команде

Форвард турецкого клуба "Анкарагюджю" Жерсон Родригес, права на которого принадлежат "Динамо", и который недавно устроил драку с капитаном команды, может стать в команде белой вороной.

Изначально люксембуржец был отстранен от работы с командой и пропустил матч с "Галатасараем" (1:0).

Впрочем, позже сообщалось о том, что руководство клуба готово было вернуть игрока в состав, если Жерсон принесет команде свои извинения за инцидент.

В итоге, футболист извинился, однако многие игроки не приняли покаяния и продолжают решительно выступать против амнистии Родригеса.

На данный момент руководство приняло решение повременить с возвращением игрока в состав и обдумывает сложившуюся ситуацию.

Вполне возможно, данный инцидент может поставить крест на турецкой карьере игрока. Ранее Родригес, как и его клуб, говорили о возможной пролонгации аренды футболиста, которая сейчас находится под очень большим вопросом.

Также ранее сообщалось о том, что парнем заинтересовался "Фенербахче", однако после всей этой ситуации, как пишут местные СМИ, турецкий гранд охладел и больше не рассматривает вариант с конфликтным игроком.

Таким образом, будущее футболиста в Турции, как, впрочем, и в Украине, покрыто туманом.