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Экс-тренер Шахтера: Фернандиньо говорил, что Малиновский лучше Коваленко

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Массимо Уголини вспомнил свою работу в Шахтере

Экс-тренер Шахтера: Фернандиньо говорил, что Малиновский лучше Коваленко
Новина українською

Экс-тренер "Шахтера" Массимо Уголини, который работал в тренерском штабе Мирчи Луческу, рассказал о начале карьеры в стане "горняков" нынешнего хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского.

"Малиновский дважды работал с нами, это был талант, который с командой доходил до полуфинала Юношеской лиги УЕФА.

Ему не повезло, потому что оба раза у него были проблемы со здоровьем. Вернее, в первый раз лихорадка, а во второй раз проблема с мышцами.

Коваленко был младше его, и он мне очень понравился. Фернандиньо же говорил мне, что для него лучшим был Малиновский.

Впрочем, для меня они оба были хороши. С международной точки зрения Руслан, вероятно сейчас более состоявшийся футболист", - отметил Уголини.

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В статье: Фернандиньо Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Массимо Уголини Виктор Коваленко
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Источник:
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