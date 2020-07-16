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Нападающая сборной Украины Овдийчук покинула мадридский Атлетико

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(1 голосов)

По обоюдному согласию сторон

Нападающая сборной Украины Овдийчук покинула мадридский Атлетико
Новина українською

Нападающая женской сборной Украины Ольга Овдийчук покинула мадридский "Атлетико".

Как сообщает официальный сайт клуба, стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что Овдийчук перешла в испанский клуб летом 2019 года из "Жилстроя-1". За это время сыграла за испанскую команду 8 матчей.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Ольга Овдийчук
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