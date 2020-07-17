В качестве нападающего: Малиновский попал в команду недели Серии А по версии WhoScored

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский заслуженно получил символическое место на виртуальном поле по версии портала WhoScored в рамках сборной 33-го тура Серии А. Интересно, что номинальный хавбек "вышел" в атаке.

Напомним, "Аталанта" обыграла "Брешию" (6:2). Хет-трик в поединке оформил Марио Пашалич – два результативных паса ему отдал Малиновский, также Руслан сам расписался в воротах противника.

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В рамках текущей кампании чемпионата Италии Малиновский вышел на поле в 28 матчах, забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи. Завтра, 17 июля, бергамаски сыграют на выезде с "Вероной".