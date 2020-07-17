Андрей Ярмоленко учит бразильца Вест Хэм украинскому языку

Украинский легионер английского "Вест Хэм" и вингер правого фланга национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко снял видео из раздевалки своего клуба.

Читайте также Андрей Ярмоленко издевается над чешским новичком Вест Хэма. ВИДЕО

Андрей наставил камеру смартфона на бразильца Фелипе Андерсона, партнера по атаке "Вест Хэм", и обратился: "А ну-ка, Фелипе, покажи мне свой украинский язык".

В ответ Андерсон сказал: "Доброе утро, слава Украине!".