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Андрей Ярмоленко учит бразильца Вест Хэм украинскому языку

Наши за границей
(3 голосов)

Ну, по крайней мере здороваться

Андрей Ярмоленко учит бразильца Вест Хэм украинскому языку
Новина українською

Украинский легионер английского "Вест Хэм" и вингер правого фланга национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко снял видео из раздевалки своего клуба.

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Андрей наставил камеру смартфона на бразильца Фелипе Андерсона, партнера по атаке "Вест Хэм", и обратился: "А ну-ка, Фелипе, покажи мне свой украинский язык".

В ответ Андерсон сказал: "Доброе утро, слава Украине!".

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В статье: Андрей Ярмоленко Фелипе Андерсон Вест Хэм (Лондон)
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Комментарии (1)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
17.07.2020 в 14:47
Невігластво футболхаб вражає. Приплітати чорнобрових козаків(тюрків) до русів(українців). Або нащадки русів або козаків, визначиться вже.
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