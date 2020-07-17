Андрей Ярмоленко учит бразильца Вест Хэм украинскому языку
Ну, по крайней мере здороваться
Украинский легионер английского "Вест Хэм" и вингер правого фланга национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко снял видео из раздевалки своего клуба.
Андрей наставил камеру смартфона на бразильца Фелипе Андерсона, партнера по атаке "Вест Хэм", и обратился: "А ну-ка, Фелипе, покажи мне свой украинский язык".
В ответ Андерсон сказал: "Доброе утро, слава Украине!".
Андрій Ярмоленко знайшов козака у Вест Гемі????????— FootballHub (@FootballHub_Ua) July 17, 2020
Зацініть українську мову Феліпе Андерсона????
????: insta.yarmolenkoandrey pic.twitter.com/QP9cSWCi6P
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Источник:Інстаграм Андрія Ярмоленка
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Комментарии (1)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
17.07.2020 в 14:47
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