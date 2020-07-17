Почти 30 млн евро. Малиновский за год удвоил свой ценник в Аталанте

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский продолжает зарабатывать себе репутацию в Италии.

Игра украинца в последних турах действительно впечатляет, что навевает итальянские СМИ на мысли о том, что летом игрок может пойти на повышение в один из европейских топ-клубов.

Впрочем, как сообщает La Gazzetta dello Sport, бергамаски не собираются задешево отпускать игрока.

27-летний хавбек сборной Украины был куплен "Аталантой" прошлым летом за 13,6 млн евро, а сейчас клуб оцегнивает Руслана в 30 млн.

Несмотря на то, что в этом сезоне Малиновский вышел в старте всего в 30% матчей команды, он успел забить восемь голов и отдать семь передач в 38 поединках. А сейчас его левая нога обсуждается во всех итальянских спортивных СМИ.

Все это означает, что "Аталанта" уже удвоила цену на креативного полузащитника.