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Нойок победил коронавирус и вышел с карантина

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Украинский хавбек выздоровел

Нойок победил коронавирус и вышел с карантина
Новина українською

Украинский полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок вылечился от коронавируса и завершил свое пребывание на карантине.

Ранее игрок стал одним из многих, кто заразился в "Динамо" данным вирусом. По сообщениям СМИ, общее количество зараженных в клубе достигло 16 человек (из них 11 футболистов), среди которых и украинцы Александр Нойок, Евгений Хачериди и Артем Милевский.

Напомним, что из-за вспышки заболевания "Динамо" пропустило два тура Высшей лиги чемпионата Беларуси.

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В статье: Александр Нойок Динамо (Брест) коронавирус
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