Нойок победил коронавирус и вышел с карантина
Украинский хавбек выздоровел
Украинский полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок вылечился от коронавируса и завершил свое пребывание на карантине.
Ранее игрок стал одним из многих, кто заразился в "Динамо" данным вирусом. По сообщениям СМИ, общее количество зараженных в клубе достигло 16 человек (из них 11 футболистов), среди которых и украинцы Александр Нойок, Евгений Хачериди и Артем Милевский.
Напомним, что из-за вспышки заболевания "Динамо" пропустило два тура Высшей лиги чемпионата Беларуси.
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Источник:Трибуна Беларусь
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