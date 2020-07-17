Нойок победил коронавирус и вышел с карантина

Украинский полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок вылечился от коронавируса и завершил свое пребывание на карантине.

Ранее игрок стал одним из многих, кто заразился в "Динамо" данным вирусом. По сообщениям СМИ, общее количество зараженных в клубе достигло 16 человек (из них 11 футболистов), среди которых и украинцы Александр Нойок, Евгений Хачериди и Артем Милевский.

Напомним, что из-за вспышки заболевания "Динамо" пропустило два тура Высшей лиги чемпионата Беларуси.