Динамо получило за трансфер Ярмоленко в Вест Хэм 650 тысяч евро

Киевское "Динамо" получило свой процент от трансфера Андрея Ярмоленко из дортмундской "Боруссии" в "Вест Хэм". Как сообщил ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский киевляне получили от лондонцев 650 000 евро.

"Динамо" не могло не получить 5% от "Вест Хэма", потому что это платеж солидарности УЕФА. Но киевский клуб не получил всю сумму, этот миллион, потому что в этой эволюционной цепочке были задействованы черниговские "Юность" и "Десна".

Я абсолютно точно уточнил, что киевляне получили порядка 650 000 евро. То есть 2/3 от этой суммы, причем получало их четырьмя траншами", – сказал Спиваковский.

Отметим, что по данным Transfermarkt, украинец в 2018 году перешел в английский клуб за 20 миллионов евро.