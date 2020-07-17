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Динамо получило за трансфер Ярмоленко в Вест Хэм 650 тысяч евро

Наши за границей
(1 голосов)

Свою часть получили также Десна и СДЮШОР Юность

Динамо получило за трансфер Ярмоленко в Вест Хэм 650 тысяч евро
Новина українською

Киевское "Динамо" получило свой процент от трансфера Андрея Ярмоленко из дортмундской "Боруссии" в "Вест Хэм". Как сообщил ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский киевляне получили от лондонцев 650 000 евро.

"Динамо" не могло не получить 5% от "Вест Хэма", потому что это платеж солидарности УЕФА. Но киевский клуб не получил всю сумму, этот миллион, потому что в этой эволюционной цепочке были задействованы черниговские "Юность" и "Десна".

Я абсолютно точно уточнил, что киевляне получили порядка 650 000 евро. То есть 2/3 от этой суммы, причем получало их четырьмя траншами", – сказал Спиваковский.

Отметим, что по данным Transfermarkt, украинец в 2018 году перешел в английский клуб за 20 миллионов евро.

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В статье: Андрей Ярмоленко Боруссия (Дортмунд) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) СДЮШОР Юность
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Konnichiwa (Куала-Лумпур)
17.07.2020 в 20:09
ДЮСШ по сегодняшний день не получили всех денег от трансфера в Боруссию, спросите Суркиса почему?)
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