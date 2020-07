Вест Хэм - Уотфорд. Ярмоленко снова в запасе, а Нобл проводит 500-й матч

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав на домашнюю игру 36-го тура АПЛ против "Норвича".

Отметим, что матч начнется в 22:00.

Также напомним, что в этом сезоне на счету украинца 4 гола и результативная передача в 20 матчах АПЛ.

Также отметим, что данная игра является юбилейной, 500-й, для капитана "молотобойцев" Марка Нобла.

