Лунин остоял на ноль матч с Расингом, Овьедо сохранил прописку в Сегунде
Украинец снова на коне
В пятницу в Сегунде игрались матчи предпоследнего, 41-го тура чемпионата, в одном из которых Овьедо Андрея Лунина принимал Расинг.
Украинец уже традиционно вышел в стартовом составе своей команды и отстоял матч на ноль.
В то же время, Овьедо свой гол забил – уже на 7-й минуте отличился Обьенг. В итоге, матч так и закончился минимальной победой гостей.
Отметим, что это уже 6-й сухой матч украинца в сезоне (из 19-ти).
Также стоит упомянуть, что после этого матча Овьедо выполнил задачу по сохранению прописки и уже не сможет опуститься в зону вылета.
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kapkan (Луганск)
18.07.2020 в 00:00
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