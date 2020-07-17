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Лунин остоял на ноль матч с Расингом, Овьедо сохранил прописку в Сегунде

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец снова на коне

Лунин остоял на ноль матч с Расингом, Овьедо сохранил прописку в Сегунде
Новина українською

В пятницу в Сегунде игрались матчи предпоследнего, 41-го тура чемпионата, в одном из которых Овьедо Андрея Лунина принимал Расинг.

Украинец уже традиционно вышел в стартовом составе своей команды и отстоял матч на ноль.

В то же время, Овьедо свой гол забил – уже на 7-й минуте отличился Обьенг. В итоге, матч так и закончился минимальной победой гостей.

Отметим, что это уже 6-й сухой матч украинца в сезоне (из 19-ти).

Также стоит упомянуть, что после этого матча Овьедо выполнил задачу по сохранению прописки и уже не сможет опуститься в зону вылета.

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В статье: Расинг (Испания) Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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kapkan (Луганск)
18.07.2020 в 00:00
Это называется: "через тернии прорываться".
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