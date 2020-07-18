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АЕК предложит Чигринскому новый двухлетний контракт

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец может задержаться в клубе до 2022 года

АЕК предложит Чигринскому новый двухлетний контракт
Новина українською

"АЕК" предложил украинскому ветерану Дмитрию Чигринскому новый двухлетний контракт, сообщает SDNA.

Ранее 33-летний ветеран отметился 25 появлением за "АЕК" в сезоне, что автоматически продлило его контракт с клубом еще на 12 месяцев.

Однако в клубе довольны украинцем и хотят сохранить его на более длительный срок. Переговоры о новом соглашении начнутся в ближайшее время. Новый контракт будет рассчитан до 2022 года и может быть составлен как по схеме 1+1, так и 2+0.

При этом "АЕК" надеется добиться частичного снижения зарплаты Чигринского, которая ныне составляет 400 тысяч евро в год.

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В статье: Дмитрий Чигринский АЕК (Афины)
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Комментарии (4)
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Инспектор ( )
18.07.2020 в 09:47
Подоходный налог в Греции 43%. Следовательно он получает на руки 228 000 в год, в месяц 19 000. Явно не супер
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karpatoman (Львів)
18.07.2020 в 10:51
Можливо, це сума після виплати податків?
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Инспектор ( )
18.07.2020 в 11:20
Там ведь речь идет просто о зарплате по контракту.
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Инспектор ( )
18.07.2020 в 11:21
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