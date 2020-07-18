АЕК предложит Чигринскому новый двухлетний контракт

"АЕК" предложил украинскому ветерану Дмитрию Чигринскому новый двухлетний контракт, сообщает SDNA.

Ранее 33-летний ветеран отметился 25 появлением за "АЕК" в сезоне, что автоматически продлило его контракт с клубом еще на 12 месяцев.

Однако в клубе довольны украинцем и хотят сохранить его на более длительный срок. Переговоры о новом соглашении начнутся в ближайшее время. Новый контракт будет рассчитан до 2022 года и может быть составлен как по схеме 1+1, так и 2+0.

При этом "АЕК" надеется добиться частичного снижения зарплаты Чигринского, которая ныне составляет 400 тысяч евро в год.