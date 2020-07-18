АЕК предложит Чигринскому новый двухлетний контракт
Украинец может задержаться в клубе до 2022 года
"АЕК" предложил украинскому ветерану Дмитрию Чигринскому новый двухлетний контракт, сообщает SDNA.
Ранее 33-летний ветеран отметился 25 появлением за "АЕК" в сезоне, что автоматически продлило его контракт с клубом еще на 12 месяцев.
Однако в клубе довольны украинцем и хотят сохранить его на более длительный срок. Переговоры о новом соглашении начнутся в ближайшее время. Новый контракт будет рассчитан до 2022 года и может быть составлен как по схеме 1+1, так и 2+0.
При этом "АЕК" надеется добиться частичного снижения зарплаты Чигринского, которая ныне составляет 400 тысяч евро в год.
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Комментарии (4)
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Инспектор ( )
18.07.2020 в 09:47
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karpatoman (Львів)
18.07.2020 в 10:51
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