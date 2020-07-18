Герой футбольного дня. Василий Кравец

Для Василия Кравца этот сезон получился крайне сложным. Он был сложным для всех футболистов из-за карантина и вынужденного многонедельного перерыва, однако Кравец перед этим еще полгода просиживал штаны в глубоком резерве "Леганеса". Заплатив за украинца около двух миллионов евро "Луго", "пепинерос" рассчитывали получить усиление. Но пользы "Леганесу" Кравец принес мало. В текущем сезоне он сыграл лишь один поединок в Кубке Испании (точнее, 75 минут), и только раз за полгода попал в заявку команды в чемпионате. Поэтому аренда в "Луго" принесла моральное облегчение. Кравец не только получил игровую практику, но и оказался в знакомой и удобной для себя среде. В частности, сообщалось, что одним из факторов в пользу выбора "Луго" стало желание жены футболиста жить и рожать первенца именно в этом городе.

Так или иначе, но за полсезона Кравец сыграл 15 матчей в чемпионате. В последнем туре может быть шестнадцатый матч и это будет второй сезонный показатель в карьере Кравца. Больше он сыграл лишь в кампании 2017/18. В 15-и матчах на его счету всего два результативных действия, но какие?! Обе голевые передачи способствовали гостевым победам с минимальной разницей в счете. Сначала ассист Кравца помог обыграть "Фуэнлабраду", а вчера – "Тенерифе".

Рывок Василия Кравца впечатляет. Шла 90+5-я минута, украинец играл от стартового свистка, а с 60-й минуты "Луго" находился в меньшинстве. Поэтому эта победа – спортивный подвиг. Испанская пресса почти не отмечает Василия Кравца, но гол Эль Хассена называет "золотым". Он действительно может гарантировать "Луго" сохранение прописки во втором дивизионе, если "Нумансия" и "Депортиво" не возьмут очки в заключительном туре. Но чтобы не зависеть от кого-то другого, "Луго" нужно просто победить немотивированный "Мирандес".

Судьба Василия Кравца? Он нужен "Луго", но контракт его принадлежит "Леганесу" до лета 2023-го года. И, учитывая то, что "пепинерос", скорее всего, будут играть в следующем сезоне в Сегунде, для украинца может найтись место в этой команде.