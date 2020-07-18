Малиновский выйдет в старте на матч против Вероны
Руслан попадает в стартовый состав "Аталанты" второй тур Серии А подряд
В матче 34-го тура Серии А "Аталанта" на выезде сыграет против "Вероны. Начало - в 18:15. Если клуб из Бергамо победит в этой встрече, то гарантирует себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.
Полузащитник гостей Руслан Малиновский выйдет на этот поединок в стартовом составе. В прошлом туре украинец также вышел в старте на матч против "Брешии", забил гол и отдал две голевые передачи.
В текущем сезоне чемпионата Италии 27-летний хавбек принял участие в 29 матчах, в которых записал на свой счет 7 забитых мячей и 4 результативные передачи.
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