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Малиновский выйдет в старте на матч против Вероны

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Руслан попадает в стартовый состав "Аталанты" второй тур Серии А подряд

Малиновский выйдет в старте на матч против Вероны
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В матче 34-го тура Серии А "Аталанта" на выезде сыграет против "Вероны. Начало - в 18:15. Если клуб из Бергамо победит в этой встрече, то гарантирует себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Полузащитник гостей Руслан Малиновский выйдет на этот поединок в стартовом составе. В прошлом туре украинец также вышел в старте на матч против "Брешии", забил гол и отдал две голевые передачи.

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В текущем сезоне чемпионата Италии 27-летний хавбек принял участие в 29 матчах, в которых записал на свой счет 7 забитых мячей и 4 результативные передачи.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Верона
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