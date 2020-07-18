Ференцварош Реброва вышел из отпуска и начал сборы
Харатин и Зубков отправились в Австрию с командой
Официальный сайт венгерского "Ференцвароша" сообщил, что команда вышла из отпуска и отправилась на сборы.
Тренировочные сборы будут длиться 10 дней и проходить в австрийском Бад-Радкерсбург. Украинцы Александр Зубков и Игорь Харатин отправились вместе с командой.
Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал это событие.
"Я увидел, что футболисты очень рады вернуться к тренировкам, несмотря на тяжелое начало сборов", – сказал украинский наставник.
В прошедшем сезоне чемпионата Венгрии "Ференцварош" стал чемпионом страны второй год подряд. Вскоре подопечные Реброва сыграют в квалификации Лиги чемпионов.
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Источник:fradi.hu
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