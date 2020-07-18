Ференцварош Реброва вышел из отпуска и начал сборы

Официальный сайт венгерского "Ференцвароша" сообщил, что команда вышла из отпуска и отправилась на сборы.

Тренировочные сборы будут длиться 10 дней и проходить в австрийском Бад-Радкерсбург. Украинцы Александр Зубков и Игорь Харатин отправились вместе с командой.

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал это событие.

"Я увидел, что футболисты очень рады вернуться к тренировкам, несмотря на тяжелое начало сборов", – сказал украинский наставник.

В прошедшем сезоне чемпионата Венгрии "Ференцварош" стал чемпионом страны второй год подряд. Вскоре подопечные Реброва сыграют в квалификации Лиги чемпионов.