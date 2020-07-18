Чигринский травмировал бедро и не сыграет в финале Кубка Греции
Украинский защитник также пропустит последний тур чемпионата
В матче 35-го тура чемпионата Греции "АЕК" сыграл вничью с "ПАОК" 0:0.
Защитник хозяев Дмитрий Чигринский травмировал приводящую мышцу бедра.
Sdna сообщает, что украинец не сыграет в последних двух матчах "АЕК" в этом сезоне: в заключительном туре греческой Суперлиги и в финале Кубка Греции.
В текущем сезоне 33-летний Чигринский принял участие в 25 матчах и забил 3 гола.
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Источник:Sdna
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