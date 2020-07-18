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Чигринский травмировал бедро и не сыграет в финале Кубка Греции

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Украинский защитник также пропустит последний тур чемпионата

Чигринский травмировал бедро и не сыграет в финале Кубка Греции
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В матче 35-го тура чемпионата Греции "АЕК" сыграл вничью с "ПАОК" 0:0.

Защитник хозяев Дмитрий Чигринский травмировал приводящую мышцу бедра.

Sdna сообщает, что украинец не сыграет в последних двух матчах "АЕК" в этом сезоне: в заключительном туре греческой Суперлиги и в финале Кубка Греции.

В текущем сезоне 33-летний Чигринский принял участие в 25 матчах и забил 3 гола.

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В статье: Дмитрий Чигринский АЕК (Афины) Кубок Греции ПАОК (Салоники) Чемпионат Греции
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Источник:
Sdna
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