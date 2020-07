Зинченко в запасе на полуфинал Кубка Англии против Арсенала

В полуфинале Кубка Англии "Манчестер Сити" сыграет против лондонского "Арсенала". Начало - в 21:45. Победитель сыграет против кого-то из пары "Челси" - "Манчестер Юнайтед".

Левый защитник "горожан" Александр Зинченко начнет этот поединок на скамейке запасных.

В текущем розыграше кубка украинец провел один матч и забил один гол.

How we line-up in tonight's semi-final!



XI | Ederson, Walker, Garcia, Laporte, Mendy, Gundogan, D Silva (C), De Bruyne, Mahrez, Jesus, Sterling.



Subs | Carson, Stones, Zinchenko, Bernardo, Rodrigo, Fernandinho, Cancelo, Otamendi, Foden.



