День украинских голов: наши легионеры забили в Молдове, Эстонии, Литве и Латвии

Сегодня, 18 июля, сразу четверо украинских легионеров отметились голами на постсоветском пространстве.

Бывший форвард "Александрии" и "Ворсклы" Юрий Коломоец, который ныне выступает за эстонскую "Левадию", поразил ворота "Флоры". Правда, его команда все равно проиграла - 1:3. Для украинца этот гол стал третьим в текущем чемпионате.

Хавбек Юрий Бушман, немало поигравший за "Черкасский Днепр", "Сумы" и "Арсенал", отличился за литовский "Кауно Жальгирис" - это помогло его команде одолеть "Ритериай" (2:1).

Воспитанник "Карпат" Юрий Захаркив забил гол престижа за латвийскую "Елгаву" в матче со "Спартаком" из Юрмалы (1:4). Для 24-летнего нападающего это уже третий мяч в шести турах чемпионата.

Ну а опытный футбольный путешественник Андрей Яковлев реализовал пенальти за молдавскую "Сперанцу" в матче против "Динамо-Авто", который еще продолжается. Счет там сейчас 1:1. Для украинца это уже второй мяч в трех турах чемпионата Молдовы. На Родине он играл не так много, зато за границей за последние шесть лет отметился в Беларуси, Казахстане, России, Греции, Армении и Литве.