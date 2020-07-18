  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Эдуард Соболь: Я каждую неделю чувствую себя все лучше и лучше
В тренде

Эдуард Соболь: Я каждую неделю чувствую себя все лучше и лучше

Наши за границей
(1 голосов)

Украинский защитник "Брюгге" поделился мыслями после матча с "Гентом"

Эдуард Соболь: Я каждую неделю чувствую себя все лучше и лучше
Новина українською

В товарищеском матче "Брюгге" проиграл "Генту" 2:3.

Украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь поделился мыслями после спарринга.

"Это была сложная и напряженная игра, но интересно играть против команд такого уровня во время подготовки. Мы полностью готовы к финалу Кубка Бельгии и Лиге чемпионов, там мы сыграем против еще более сильных соперников.

Я чувствую себя все лучше и лучше каждую неделю. Мы должны быть лучшими в финале Кубка против "Антверпена". В следующем сезоне хочу выиграть все", – сказал украинец.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брюгге Эдуард Соболь Гент (Бельгия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
clubbrugge.be
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...