Эдуард Соболь: Я каждую неделю чувствую себя все лучше и лучше
Украинский защитник "Брюгге" поделился мыслями после матча с "Гентом"
В товарищеском матче "Брюгге" проиграл "Генту" 2:3.
Украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь поделился мыслями после спарринга.
"Это была сложная и напряженная игра, но интересно играть против команд такого уровня во время подготовки. Мы полностью готовы к финалу Кубка Бельгии и Лиге чемпионов, там мы сыграем против еще более сильных соперников.
Я чувствую себя все лучше и лучше каждую неделю. Мы должны быть лучшими в финале Кубка против "Антверпена". В следующем сезоне хочу выиграть все", – сказал украинец.
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Источник:clubbrugge.be
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