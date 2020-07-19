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Богдан Бутко переболел коронавирусом

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Защитник прошел тест в клубе

Богдан Бутко переболел коронавирусом
Новина українською

Защитник "Леха" и сборной Украины Богдан Бутко в интервью Игорю Бурбасу признался, что переболел коронавирусом.

"Я два раза попадал на 14-дневный карантин. Я никому не рассказывал, что заболел, скорее всего, коронавирусом. Я попал на самоизоляцию на две недели.

Я стал потихоньку двигаться, когда начались тренировки. Когда приняли решение, что не будут доигрывать чемпионат, я поехал домой. Здесь также просидел 14 дней на карантине. Пробыл месяц в Украине, затем вернулся в Польше, где еще отбыл 14-дневную самоизоляцию. В четырех стенах я побывал прилично.

Кстати, сейчас мы сдаем тест в команде. Показывает, что у меня есть предрасположенность к коронавирусу. Приходится по 2-3 раза сдавать кровь. Скорее всего, в крови есть антитела", - цитирует Богдана Бутко ТК "Футбол".

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В статье: Богдан Бутко Шахтер (Донецк) коронавирус
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