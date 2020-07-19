Временно сбавив обороты. Малиновский получил скромную оценку за матч с Вероной

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский получил посредственную оценку за матч 34-го тура чемпионата Италии против "Вероны" (1:1).

Украинец вышел в стартовом составе и провел на поле 82 минуты, после чего был заменен на Луиса Муриэля.

За свое выступление украинский хавбек получил оценку 6,7 от WhoScored. Сразу пять партнёром Руслана по команде получили оценки выше, а также еще трое игроков "Вероны".

Напомним, до этого Whoscored признал Малиновского лучшим игроком Серии А после возобновления сезона.