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Царь торжествует: сегодня Евгению Селезневу исполняется 35 лет

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Царь торжествует: сегодня Евгению Селезневу исполняется 35 лет
Новина українською

Евгений Александрович Селезнев родился 20 июля 1985 года в Макеевке. На данный момент украинский футболист является нападающим турецкого клуба "Бурсаспор".

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Селезнев сыграл 58 матчей и забил 11 голов за национальную сборную Украины. Евгений выигрывал чемпионат Украины, Кубок страны и Кубок УЕФА в футболке донецкого "Шахтера", выходил в финал Лиги Европы в составе "Днепра".

Также Селезнев защищал цвета киевского "Арсенала", испанской "Малаги", "Карабюкспора" и "Бурсаспора". Играя за столичную команду, он становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины (2010/11, 17 голов).

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В статье: Евгений Селезнев
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