Все три украинца Динамо-Брест вылечились от коронавируса

Группа футболистов брестского "Динамо", которая две недели провела на карантине, в ближайшее время приступит к тренировкам.

Ранее сообщалось, что среди тех, кто уже может тренироваться – украинцы Александр Нойок и Артем Милевский.

Также победил вирус и Евгений Хачериди. Как сообщил сам футболист, самочувствие у него отличное, заболевание проходило без симптомов и спустя две недели защитник вновь может тренироваться.

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Напомним, что после вспышки коронавируса в брестской команде были перенесены два матча команды в чемпионате страны.