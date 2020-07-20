Все три украинца Динамо-Брест вылечились от коронавируса
Команда возобновляет полноценные тренировки
Группа футболистов брестского "Динамо", которая две недели провела на карантине, в ближайшее время приступит к тренировкам.
Ранее сообщалось, что среди тех, кто уже может тренироваться – украинцы Александр Нойок и Артем Милевский.
Также победил вирус и Евгений Хачериди. Как сообщил сам футболист, самочувствие у него отличное, заболевание проходило без симптомов и спустя две недели защитник вновь может тренироваться.
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Напомним, что после вспышки коронавируса в брестской команде были перенесены два матча команды в чемпионате страны.
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Источник:Meta Ratings
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