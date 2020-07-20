Испания. Альбасете Зозули и Луго Кравца сохранили прописку в Сегунде

Альбасете украинского форварда Романа Зозули смог выполнить задачу по сохранению прописки в Сегунде и остается во втором по силе испанском дивизионе.

В матче последнего тура Альбасете на выезде играл с лидером таблицы, Кадисом, который уже повысился в классе и особых турнирных задач не имел.

Альба долго искала подходы к воротам соперника, но забить все не могла. Дело шло к вылету, однако настойчивость и решение судьи, который назначил пенальти на 87-й минуте, реализованный Майкелем, спасли команду Зозули. 1:0, можно сказать, чудесное спасение и Альбасете остается в Сегунде.

Также отметим, что сохранил прописку в дивизионе и Луго Василия Кравца, который со счетом 2:1 обыграл Мирандес.