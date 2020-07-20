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Испания. Альбасете Зозули и Луго Кравца сохранили прописку в Сегунде

Наши за границей
(1 голосов)

Альба заставила понервничать своих болельщиков, но все, в итоге, закончилось хорошо

Испания. Альбасете Зозули и Луго Кравца сохранили прописку в Сегунде
Новина українською

Альбасете украинского форварда Романа Зозули смог выполнить задачу по сохранению прописки в Сегунде и остается во втором по силе испанском дивизионе.

В матче последнего тура Альбасете на выезде играл с лидером таблицы, Кадисом, который уже повысился в классе и особых турнирных задач не имел.

Альба долго искала подходы к воротам соперника, но забить все не могла. Дело шло к вылету, однако настойчивость и решение судьи, который назначил пенальти на 87-й минуте, реализованный Майкелем, спасли команду Зозули. 1:0, можно сказать, чудесное спасение и Альбасете остается в Сегунде.

Также отметим, что сохранил прописку в дивизионе и Луго Василия Кравца, который со счетом 2:1 обыграл Мирандес.

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В статье: Роман Зозуля Луго Василий Кравец Альбасете
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Комментарии (3)
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Камонплей
21.07.2020 в 00:10
Альба цього сезону косплеїла Сандерленд
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0
0
оболонь-бровар (Чернигов)
21.07.2020 в 00:01
а Депор канул в лету
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0
absurdlight (Kiev)
21.07.2020 в 00:30
Странные дела у Депора. Они ведь даже выиграли ЛаЛигу в 00х, а сейчас вылетели из Сегунды.
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0


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