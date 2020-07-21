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Богдан Бутко возвращается из Леха в Шахтер

Наши за границей
(1 голосов)

Завершилась аренда

Богдан Бутко возвращается из Леха в Шахтер
Новина українською

Украинский прав латераль Богдан Бутко в новом сезоне не будет игроком польского "Леха" из города Познань.

С завершением последнего поединка чемпионата против "Ягеллонии" (4:0) у Богдана завершился срок действия арендного договора. Польский клуб его продолжать не будет, сообщает его официальний сайт.

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Поэтому Богдан вернется в донецкий "Шахтер", с которым у игрока контракт до 31 июня 2021 года.

В составе "Леха" Бутко сыграл 12 матчей.

Напомним, что в Лехе также выступает украинский левый защитник (латераль) Владимир Костевич.

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В статье: Богдан Бутко Шахтер (Донецк) Лех (Познань)
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Комментарии (3)
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Камонплей
21.07.2020 в 15:17
Такой талант угробил, сам.
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0
0
Dr. House (Подолье)
21.07.2020 в 14:41
Мариуполь ждёт
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+2
0
Artemanat (Кривой Рог)
21.07.2020 в 15:23
Надеюсь в Зарю хоть пойдет,как раз Тымчик место освободил
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0
0


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