Богдан Бутко возвращается из Леха в Шахтер

Украинский прав латераль Богдан Бутко в новом сезоне не будет игроком польского "Леха" из города Познань.

С завершением последнего поединка чемпионата против "Ягеллонии" (4:0) у Богдана завершился срок действия арендного договора. Польский клуб его продолжать не будет, сообщает его официальний сайт.

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Поэтому Богдан вернется в донецкий "Шахтер", с которым у игрока контракт до 31 июня 2021 года.

В составе "Леха" Бутко сыграл 12 матчей.

Напомним, что в Лехе также выступает украинский левый защитник (латераль) Владимир Костевич.