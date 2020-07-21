Богдан Бутко возвращается из Леха в Шахтер
Завершилась аренда
Украинский прав латераль Богдан Бутко в новом сезоне не будет игроком польского "Леха" из города Познань.
С завершением последнего поединка чемпионата против "Ягеллонии" (4:0) у Богдана завершился срок действия арендного договора. Польский клуб его продолжать не будет, сообщает его официальний сайт.
Поэтому Богдан вернется в донецкий "Шахтер", с которым у игрока контракт до 31 июня 2021 года.
В составе "Леха" Бутко сыграл 12 матчей.
Напомним, что в Лехе также выступает украинский левый защитник (латераль) Владимир Костевич.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Камонплей
21.07.2020 в 15:17
Ответить
0
0
Dr. House (Подолье)
21.07.2020 в 14:41
Ответить
+2
0
Artemanat (Кривой Рог)
21.07.2020 в 15:23
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...