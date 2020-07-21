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Тройной удар Гармаша и ассист Морозюка. Как украинцы боролись за победу Ризеспора

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(4 голосов)

Не было только Борячука

Тройной удар Гармаша и ассист Морозюка. Как украинцы боролись за победу Ризеспора
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Двое из трех украинских легионеров турецкого "Чайкур Ризеспор" приняли участие в матче Суперлиги против непосредственного конкурента в борьбе за выживание - "Ени Малатьяспор" (3:0).

Ассистом на 29 минуте отличился Николай Морозюк - он навесил с "родного" правого фланга, а Милан Шкода головой забил гол.

Отличный шанс упустил Денис Гармаш - сначала он нанес мощный удар, который французскому голкиперу "Ени Малатьяспор" пришлось отбивать. Сразу же Денис сыграл на добивании, но и во второй раз кипер "потянул". А вот третья попытка удара уже головой от Гармаша в дуэли с вратарем была отчаянной и неточной.

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На 67 минуте Гармаш получил желтую карточку, а на 69-й был заменен.

Сейчас, за тур до завершения чемпионата Турции, "Чайкур Ризеспор" украинцев Гармаша, Морозюка и Андрея Борячука занимает спасительную 15 позицию в турнирной таблице из 18 команд.

Последний матч команда "Ризеспор" проведет в воскресенье, 26 июля, на выезде против Фенербахче (7 место). Для «чайной» команды из города Ризе важно будет не проиграть.

Хуже дела у "Кайсериспора" Артема Кравца. Он занимает предпоследнюю, 17-ю позицию (вылетает 3 команды), хотя еще сохраняет шансы на то, чтобы остаться в Суперлиге.

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В статье: Денис Гармаш Николай Морозюк Чемпионат Турции Ризеспор (Ризе)
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Комментарии (1)
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xapyga (Запорожье)
21.07.2020 в 17:30
Собственно что мы хотим от Динамо,если 3 бывших игрока основного состава, играют в клубах борющихся за выживание в чемпионате Турции.И самое печальное,если вернуть этих данрей назад и поставить в основу ДК,как минимум хуже играть Динамо не будет
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