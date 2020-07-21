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Гасперини оставил Малиновского в запасе на матч с Болоньей

Наши за границей
(1 голосов)

Ротация от Гасперини

Гасперини оставил Малиновского в запасе на матч с Болоньей
Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский остался в запасе своей команды на домашний матч 35-го тура Серии А с "Болоньей".

Отметим, что поединок начнется в 20:30.

Напомним, что в нынешнем сезоне Руслан сыграл за "Аталанту" 39 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

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В статье: Болонья (Болонья) Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Комментарии (2)
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trey222
21.07.2020 в 20:37
Болеем за Аталанту и малину.
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sam (Дніпро)
21.07.2020 в 20:32
Спасибо. Трансляцию не смотрю)
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