Гасперини оставил Малиновского в запасе на матч с Болоньей
Ротация от Гасперини
Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский остался в запасе своей команды на домашний матч 35-го тура Серии А с "Болоньей".
Отметим, что поединок начнется в 20:30.
Напомним, что в нынешнем сезоне Руслан сыграл за "Аталанту" 39 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.
La formazione nerazzurra per #AtalantaBologna! ????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 21, 2020
Here is tonight's #StartingXI! ????#GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/fuOXZvrp2P
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Комментарии (2)
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trey222
21.07.2020 в 20:37
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sam (Дніпро)
21.07.2020 в 20:32
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