Гасперини оставил Малиновского в запасе на матч с Болоньей

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский остался в запасе своей команды на домашний матч 35-го тура Серии А с "Болоньей".

Отметим, что поединок начнется в 20:30.

Напомним, что в нынешнем сезоне Руслан сыграл за "Аталанту" 39 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.