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Зинченко и Малиновскому выставили оценки выходы на замену в матчах АПЛ и Серии А

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Оба победные

Зинченко и Малиновскому выставили оценки выходы на замену в матчах АПЛ и Серии А
Новина українською

Вчера полузащитники сборной Украины Руслан Малиновский и Александр Зинченко провели матчи в своих клубах чемпионатов Италии и Англии соответственно.

Зинченко получил 6.52 от WhoScored (общекомандный балл - 7.51) за выход на поле в выездном матче его "Манчестер Сити" с "Уотфордом" (4:0). "Зина" появился на 64 минуте.

На его счету 24 прикосновения к мячу, 21 передача, из них 19 - точные. Еще дважды Александр выполнил ключевые пасы.

Однажды соперник обыграл украинца с использованием дриблинга. По воротам Зинченко не бил, зато раз попал в положение вне игры и раз осуществил перехват.

За все время на поле Александр ни разу не нарушил правила.

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Малиновский вышел на 66 минуте домашнего матча с "Болоньей" (1:0). Его оценка 6.29 от WhoScored, когда общекомандная - 6.93. Руслан однажды бил по воротам, но его выстрел был заблокирован.

У него 20 касаний к мячу, он выполнил 13 передач, из них точные - 7 (54%). Одна из передач украинца была "ключевой", еще однажды он подавал угловой.

Однажды с использованием дриблинга Малиновский обыграл соперника, в другом эпизоде ​​так же обыграли его.

Еще Руслан играл в обороне - выиграл верховую дуэль у соперника в одном случае, а в другом - осуществил отбор. В одном эпизоде ​​Руслан нарушил правила.

SofaScore оценил действия Малиновского оценкой 6.6 (всего "Аталанта" - 7.01), Зинченко - 6.7 (общая в "Манчестер Сити" - 7.34).

Другое мнение относительно "Зины" у обозревателя Manchester Evening News Саймона Беджковски. Он поставил украинскому игроку левого фланга "Манчестер Сити" "7". А это самый высокий балл среди всех трех игроков, которые выходили на замену.

Иногда делал замечательные доставки в "коробку" [штрафную] с левого фланга, - отметил игру "Зины" обозреватель манчестерского вечернего издания.

Игре Малиновского в матче с "Болоньей" среднюю оценкой "6" (такая же у Паломино, Джимсити, Фройлера, Госенса, Пашалича, Гомеса и даже тренера Гасперини) поставил Фабио Дженнари в Prima Bergamo.

Всегда на мяче вблизи полузащитников "Болоньи", очень живой.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Манчестер Сити (Англия) АПЛ Александр Зинченко
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