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Один из трех украинцев принял участие в спарринге бельгийского Гента с французским Лансом

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Без Яремчука и Безуса

Один из трех украинцев принял участие в спарринге бельгийского Гента с французским Лансом
Новина українською

В рамках подготовки к новому сезону "Гент" футболистов национальной сборной Украины Романа Яремчука, Игоря Пластуна и Романа Безуса сыграл контрольный матч с французским "Лансом".

Из трех украинцев в игре, закончившейся вничью - 1:1, принял участие только Пластун, который вышел на замену на 72-й минуте.

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Сегодня у "Гента" запланирован еще один товарищеский поединок. Соперником будет французский "Лион" (начало матча - в 20.45 по киевскому времени).

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В статье: Игорь Пластун Роман Безус Роман Яремчук Гент (Бельгия) товарищеские матчи Ланс Олимпик (Лион)
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Источник:
УАФ

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