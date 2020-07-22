Один из трех украинцев принял участие в спарринге бельгийского Гента с французским Лансом
Без Яремчука и Безуса
В рамках подготовки к новому сезону "Гент" футболистов национальной сборной Украины Романа Яремчука, Игоря Пластуна и Романа Безуса сыграл контрольный матч с французским "Лансом".
Из трех украинцев в игре, закончившейся вничью - 1:1, принял участие только Пластун, который вышел на замену на 72-й минуте.
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Сегодня у "Гента" запланирован еще один товарищеский поединок. Соперником будет французский "Лион" (начало матча - в 20.45 по киевскому времени).
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Источник:УАФ
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