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Ярмоленко попал в список из 4 игроков, от которых хочет избавиться Вест Хэм

Наши за границей
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Точнее "их будущее в клубе под вопросом"

Ярмоленко попал в список из 4 игроков, от которых хочет избавиться Вест Хэм
Новина українською

Британская пресса пишет о том, что правый вингер (атакующий фланговый полузащитник) национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко может покинуть лондонский "Вест Хэм".

Клуб пока определяется с потенциальными трансферами как на вход, так и на выход. В частности, пишет The Guardian, приоритетной продажей, на которой лондонцы надеются хорошо заработать, будет трансфер хавбека сборной Англии Деклайна Райса в "Челси".

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Однако есть игроки, которых хотят продать еще до Райса. Существуют сомнения относительно будущего в клубе Фелипе Андерсона, Фабиана Бальбуэны, Мануэля Лансини и Андрея Ярмоленко.

Напомним, что украинский легионер в этом сезоне сыграл 21 матч, отметился 4 голами и отдал 1 результативную передачу.

Сегодня "Вест Хэм" проведет поединок на выезде с "Манчестер Юнайтед" (начало в 20:00), а уже 26 июля сыграет последний матч в сезоне 2019/2020 - на своем поле с "Астон Виллой".

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В статье: Андрей Ярмоленко Фелипе Андерсон Мануэль Лансини Вест Хэм (Лондон) Деклан Райс
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