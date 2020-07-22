Ярмоленко попал в список из 4 игроков, от которых хочет избавиться Вест Хэм

Британская пресса пишет о том, что правый вингер (атакующий фланговый полузащитник) национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко может покинуть лондонский "Вест Хэм".

Клуб пока определяется с потенциальными трансферами как на вход, так и на выход. В частности, пишет The Guardian, приоритетной продажей, на которой лондонцы надеются хорошо заработать, будет трансфер хавбека сборной Англии Деклайна Райса в "Челси".

Однако есть игроки, которых хотят продать еще до Райса. Существуют сомнения относительно будущего в клубе Фелипе Андерсона, Фабиана Бальбуэны, Мануэля Лансини и Андрея Ярмоленко.

Напомним, что украинский легионер в этом сезоне сыграл 21 матч, отметился 4 голами и отдал 1 результативную передачу.

Сегодня "Вест Хэм" проведет поединок на выезде с "Манчестер Юнайтед" (начало в 20:00), а уже 26 июля сыграет последний матч в сезоне 2019/2020 - на своем поле с "Астон Виллой".