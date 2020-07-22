Судейские назначения на матчи плей-офф за Лигу Европы. Монзуль снова в деле
ВАР будет работать только на одном полуфинале
Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на полуфинальные матчи плей-офф УПЛ за путевку в Лигу Европы.
Плей-офф УПЛ за путевку в Лигу Европы
1/2 финала
Суббота, 25 июля
17.00. "Колос" - "Днепр-1". Киев. "Динамо" им. В.В. Лобановского. Арбитр - Катерина Монзуль. Арбитр VAR - Евгений Арановский
19.30. "Александрия" - "Мариуполь". Александрия. КСК "Ника". Арбитр - Анатолий Абдула
Отметим, что финал состоится 29 июля на поле команды, которая заняла более высокое место по итогам второго этапа.
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Источник:УАФ
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Комментарии (2)
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Nikola1986 (Dnipro)
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Пришта Литин (Киев)
22.07.2020 в 17:25
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