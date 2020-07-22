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Судейские назначения на матчи плей-офф за Лигу Европы. Монзуль снова в деле

Наши за границей
(1 голосов)

ВАР будет работать только на одном полуфинале

Судейские назначения на матчи плей-офф за Лигу Европы. Монзуль снова в деле
Новина українською

Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на полуфинальные матчи плей-офф УПЛ за путевку в Лигу Европы.

Плей-офф УПЛ за путевку в Лигу Европы

1/2 финала

Суббота, 25 июля

17.00. "Колос" - "Днепр-1". Киев. "Динамо" им. В.В. Лобановского. Арбитр - Катерина Монзуль. Арбитр VAR - Евгений Арановский

19.30. "Александрия" - "Мариуполь". Александрия. КСК "Ника". Арбитр - Анатолий Абдула

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Отметим, что финал состоится 29 июля на поле команды, которая заняла более высокое место по итогам второго этапа.

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В статье: ФК Мариуполь Анатолий Абдула ФК Александрия Колос (Ковалевка) Екатерина Монзуль СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Nikola1986 (Dnipro)
22.07.2020 в 17:33
4 всадника апокалипсиса на матче колос - ск днепр. То таке))))
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Пришта Литин (Киев)
22.07.2020 в 17:25
Катюше хоть перерыв дайте для преодоления критических дней(менструации). А вот Абдула мзду не берет, ему за Державу обидно)))
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