Ярмоленко не попал в стартовый состав Вест Хэма на матч с Манчестер Юнайтед
Снова в запасе
Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав на выездную игру 37-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".
Отметим, что матч начнется в 20:00.
Также напомним, что в этом сезоне на счету украинца 4 гола и одна результативная передача в 21 матчах АПЛ.
???? The team is in! Here's how we line up for #MUNWHU pic.twitter.com/x6rF9EVnMN— West Ham United (@WestHam) July 22, 2020
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Комментарии (8)
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vlotko (Броди)
22.07.2020 в 20:28
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Wreck (Киев)
22.07.2020 в 20:07
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Denmark*XIV (Vyshgorod)
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ПетроФ (Луцьк)
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Wreck (Киев)
22.07.2020 в 20:05
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oda1979 (Запорожье)
22.07.2020 в 19:11
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Инспектор ( )
22.07.2020 в 19:16
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Denmark*XIV (Vyshgorod)
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