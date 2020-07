Ярмоленко не попал в стартовый состав Вест Хэма на матч с Манчестер Юнайтед

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав на выездную игру 37-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что матч начнется в 20:00.

Также напомним, что в этом сезоне на счету украинца 4 гола и одна результативная передача в 21 матчах АПЛ.

???? The team is in! Here's how we line up for #MUNWHU pic.twitter.com/x6rF9EVnMN