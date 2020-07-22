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Ярмоленко не попал в стартовый состав Вест Хэма на матч с Манчестер Юнайтед

Наши за границей
(2 голосов)

Снова в запасе

Ярмоленко не попал в стартовый состав Вест Хэма на матч с Манчестер Юнайтед
Новина українською

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав на выездную игру 37-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что матч начнется в 20:00.

Также напомним, что в этом сезоне на счету украинца 4 гола и одна результативная передача в 21 матчах АПЛ.

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В статье: Андрей Ярмоленко Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (8)
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vlotko (Броди)
22.07.2020 в 20:28
Ну і добре, Вест Хем програє і крайнім зроблять Ярмоленка.
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Wreck (Киев)
22.07.2020 в 20:07
Он как то даже гол забил Ман Ю, но засчитали автогол. Зря не в старте его поставили.
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+1
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Denmark*XIV (Vyshgorod)
22.07.2020 в 19:34
Що там цей мойесЕЙ мутить зі складом?
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+1
0
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ПетроФ (Луцьк)
22.07.2020 в 19:29
от так псують статистику. 21 матч і 4 голи. Що не дуже хороший показник Але якщо взяти кількість проведених хвилин на полі і виходів в основі, то в Ярмоли найкращий показник в команді був..
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+2
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Wreck (Киев)
22.07.2020 в 20:05
Так же и Шевченко подпортили статистику в Челси, так как выходы на замену записываются как целый матч, а по проведенным минутам он нормально справлялся.
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
22.07.2020 в 19:11
Логичное и очень правильное решение поберечь Ярмолу для более важных матчей.
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+2
-2
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Инспектор ( )
22.07.2020 в 19:16
+
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0
-2
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Denmark*XIV (Vyshgorod)
22.07.2020 в 19:37
Яких *болеЄважних*??? Сезон через 4 дні закінчуєтьсяЧи у тебе болеЄ важний, це ОДНА ГРА з Астон Віллою??? Хмм...
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+1
-1


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