Травмированный Чигринский может восстановиться к принципиальному матчу с АЕК
Финал Кубка
Украинский центрбэк греческого АЕК с Афин Дмитрий Чигринский может сыграть в финале Кубка Греции против "Олимпиакоса".
Матч состоится в воскресенье, 26 июля, сообщает SDNA.
Накануне Дмитрий получил повреждение передней приводной мышцы в матче чемпионата Греции. Речь шла о том, что он пропустит всю концовку соревнований.
Опытный защитник настроен побороть травму, поскольку он действительно хочет помочь АЕК в важнейшем матче года, - сообщает греческое издание.
В этом сезоне Дмитрий сыграл в 25 матчах за АЕК и забил 3 гола.
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