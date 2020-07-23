Травмированный Чигринский может восстановиться к принципиальному матчу с АЕК

Украинский центрбэк греческого АЕК с Афин Дмитрий Чигринский может сыграть в финале Кубка Греции против "Олимпиакоса".

Матч состоится в воскресенье, 26 июля, сообщает SDNA.

Накануне Дмитрий получил повреждение передней приводной мышцы в матче чемпионата Греции. Речь шла о том, что он пропустит всю концовку соревнований.

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Опытный защитник настроен побороть травму, поскольку он действительно хочет помочь АЕК в важнейшем матче года, - сообщает греческое издание.

В этом сезоне Дмитрий сыграл в 25 матчах за АЕК и забил 3 гола.