Лучший в дриблинге. Ярмоленко и Шахов получили баллы за матчи Вест Хэм и Лечче

Игроки национальной сборной Украины, хавбеки Андрей Ярмоленко и Евгений Шахов, вчера выходили на замену в матчах чемпионатов Англии и Италии соответственно.

Ярмоленко вышел на 91 минуте выездного матча с "Манчестер Юнайтед" (1:1). Британский аналитически-статистический портал WhoScored был вынужден хоть как-то оценить игру украинского легионера за эти считанные минуты. Андрею поставили невысокие 5,99 (общекомандная - 6.65).

Ярмоленко сделал всего 4 прикосновения к мячу. Для пробития по воротам возможности не имел, зато отдал 4 передачи (из них одна неточная). Обводки не использовал, отборов, перехватов, выносов, верховых дуэлей на его счету также не было.

Шахов имел больше времени, чем Ярмоленко, в домашнем матче его "Лечче" против "Брешии" (3:1) Евгений вышел с началом второго тайма, заменив автора дубля, нападающего Джанлуку Лападулу. За игру он получил оценку 6.54 (общекомандный балл - 7.06).

По воротам соперника Шахов не бил, совершил 37 касаний к мячу, выполнил 23 передачи, из них лишь 2 не достигли своей цели.

Евгений оказался лучшим (вместе с игроком "Брешии" Алессандро Семприни) среди игроков обеих команд в дриблинге. 4 раза он шел обыгрывать соперников и дважды ему это удавалось.

Много Евгений поработал в обороне: совершил перехват, вынос мяча, а еще 2 успешные отборы (с 4 попыток).