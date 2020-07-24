Главный фактор - религия. Чигринским интересовался клуб из Румынии

Украинский центральный защитник греческого АЕК Дмитрий Чигринский заинтересовал румынский "Стяуа".

Накануне президент Джиджи Бекали решил сделать свой румынский клуб сугубо православным христианским и поручил искать центрбэка (в усилении позиции нуждается "Стяуа") в Греции, Сербии, Болгарии, Кипре, Украине или России.

Румынский Fanatik называет Чигринского одним из лучших вариантов для "Стяуа".

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Чемпион в составе "Барселоны" и "Шахтера", он был бы замечательным приобретением для имиджа клуба. Тем более его контракт заканчивается и игрок может бесплатно перейти в команду Тони Петреа [коуч "Стяуа"].

Также речь шла об экс-игрока "Зари" Евгению Чеберко, однако он уже стал игроком австрийского ЛАСКа.