Главный фактор - религия. Чигринским интересовался клуб из Румынии
Сам Дмитрий хочет остаться в Греции
Украинский центральный защитник греческого АЕК Дмитрий Чигринский заинтересовал румынский "Стяуа".
Накануне президент Джиджи Бекали решил сделать свой румынский клуб сугубо православным христианским и поручил искать центрбэка (в усилении позиции нуждается "Стяуа") в Греции, Сербии, Болгарии, Кипре, Украине или России.
Румынский Fanatik называет Чигринского одним из лучших вариантов для "Стяуа".
Чемпион в составе "Барселоны" и "Шахтера", он был бы замечательным приобретением для имиджа клуба. Тем более его контракт заканчивается и игрок может бесплатно перейти в команду Тони Петреа [коуч "Стяуа"].
Также речь шла об экс-игрока "Зари" Евгению Чеберко, однако он уже стал игроком австрийского ЛАСКа.