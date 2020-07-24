Ради забивного форварда из Чемпионшипа Мойес готов продать Ярмоленко и еще двух игроков

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заинтересовался форвардом "Брентфорда" Саидом Бенрахмой.

Как сообщает Mirror, таким образом наставник хочет омолодить команду и усилить атакующую линию.

При этом, чтобы подписать Бенрахму, за которого "Брентфорд" просит 40 млн евро, менеджер готов расстаться с тремя игроками – вингером Андреем Ярмоленко, хавбеком Фелипе Андерсоном и форвардом Альбианом Айети.

На Бенрахма также претендуют "Челси", "Лестер" и "Арсенал". В нынешнем сезоне 24-летний нападающий забил в Чемпионшипе 17 голов и отдал 9 передач в 43 матчах.

Также отметим, что Transfermarkt оценивает Ярмоленко в 9,5 млн евро, а его контракт с лондонским клубом действует до лета 2022 года.