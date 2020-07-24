Милан - Аталанта. Малиновский не забил пенальти - ВИДЕО
Руслан пробил не лучшим образом
Матч 36-го тура Серии А, в котором Милан принимает Аталанту, начался для гостей не лучшим образом.
Бергамаски пропустили на 14-й минуте, а на 25-й Малиновский не реализовал пенальти. Руслан ударил не лучшим образом, почти по центру, и Доннарумма потянул удар.
Donnarumma’s penalty save on Malinovskyipic.twitter.com/nWQhvBmNcy— Milan Eye (@MilanEye) July 24, 2020
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Комментарии (2)
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Ramses-ua (Запорожье)
25.07.2020 в 00:28
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Artemanat (Кривой Рог)
24.07.2020 в 23:34
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