Милан - Аталанта. Малиновский не забил пенальти - ВИДЕО

Матч 36-го тура Серии А, в котором Милан принимает Аталанту, начался для гостей не лучшим образом.

Бергамаски пропустили на 14-й минуте, а на 25-й Малиновский не реализовал пенальти. Руслан ударил не лучшим образом, почти по центру, и Доннарумма потянул удар.