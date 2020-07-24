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Милан - Аталанта. Малиновский не забил пенальти - ВИДЕО

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(1 голосов)

Руслан пробил не лучшим образом

Милан - Аталанта. Малиновский не забил пенальти - ВИДЕО
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Матч 36-го тура Серии А, в котором Милан принимает Аталанту, начался для гостей не лучшим образом.

Бергамаски пропустили на 14-й минуте, а на 25-й Малиновский не реализовал пенальти. Руслан ударил не лучшим образом, почти по центру, и Доннарумма потянул удар.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Милан
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Комментарии (2)
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Ramses-ua (Запорожье)
25.07.2020 в 00:28
Бывает,лоторея...Малина ,верим,держим кулаки
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Artemanat (Кривой Рог)
24.07.2020 в 23:34
Уныло играет по ходу первого тайма,а ещё пенку не забил
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+1
0


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