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Украинский защитник Дитятьев выиграл Кубок Польши в составе Краковии

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В решающем матче Кубка "Краковия" обыграла "Лехию" 3:2

Украинский защитник Дитятьев выиграл Кубок Польши в составе Краковии
Новина українською

В финале Кубка Польши "Краковия" в результативном матче обыграла "Лехию" 3:2. Основное время поединка закончилось 2:2 и команды решали судьбу золотых медалей в экстра-таймах.

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Кубок над головой также поднял защитник "Краковии" - Алексей Дитятьев. Украинец появился в этом матче в концовке второго экстра-тайма.

В прошедшем сезоне 31-летний Дитятьев провел 25 матчей в футболке "Краковии", забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Алексей Дитятьев Лехия (Гданьск) Кубок Польши Краковия (Краков)
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