Украинский защитник Дитятьев выиграл Кубок Польши в составе Краковии

В финале Кубка Польши "Краковия" в результативном матче обыграла "Лехию" 3:2. Основное время поединка закончилось 2:2 и команды решали судьбу золотых медалей в экстра-таймах.

Кубок над головой также поднял защитник "Краковии" - Алексей Дитятьев. Украинец появился в этом матче в концовке второго экстра-тайма.

В прошедшем сезоне 31-летний Дитятьев провел 25 матчей в футболке "Краковии", забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Читайте такжеЛегия обыграла Краковию и стала чемпионом Польши