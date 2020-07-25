Украинский защитник Дитятьев выиграл Кубок Польши в составе Краковии
В решающем матче Кубка "Краковия" обыграла "Лехию" 3:2
В финале Кубка Польши "Краковия" в результативном матче обыграла "Лехию" 3:2. Основное время поединка закончилось 2:2 и команды решали судьбу золотых медалей в экстра-таймах.
Кубок над головой также поднял защитник "Краковии" - Алексей Дитятьев. Украинец появился в этом матче в концовке второго экстра-тайма.
ℹ️ Drużyna wraca dzisiaj z "Graalem" ???? na "Ziemię Świętą"! Będziecie? ???? #CracoviaPany pic.twitter.com/U8iKH3DV0P— CRACOVIA (@MKSCracoviaSSA) July 24, 2020
В прошедшем сезоне 31-летний Дитятьев провел 25 матчей в футболке "Краковии", забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
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