Ярмоленко в запасе на матч против Астон Виллы

В заключительном туре чемпината Англии "Вест Хэм" дома сыграет против "Астон Виллы".

Вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко начнет этот поединок на скамейке запасных. В последний раз украинец выходил на поле с первых минут в матче с "Бернли" в рамках 34-го тура АПЛ.

В текущем сезоне АПЛ 30-летний Ярмоленко провел 22 матча, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

Here's how we line up for our final match of the season...#WHUAVL pic.twitter.com/LJneIPcJHc