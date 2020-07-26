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Ярмоленко в запасе на матч против Астон Виллы

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Андрей последний раз выходил в старте 8-го июля

Ярмоленко в запасе на матч против Астон Виллы
Новина українською

В заключительном туре чемпината Англии "Вест Хэм" дома сыграет против "Астон Виллы".

Вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко начнет этот поединок на скамейке запасных. В последний раз украинец выходил на поле с первых минут в матче с "Бернли" в рамках 34-го тура АПЛ.

В текущем сезоне АПЛ 30-летний Ярмоленко провел 22 матча, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Андрей Ярмоленко Астон Вилла (Бирмингем) АПЛ Вест Хэм (Лондон)
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