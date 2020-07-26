Ярмоленко в запасе на матч против Астон Виллы
Андрей последний раз выходил в старте 8-го июля
В заключительном туре чемпината Англии "Вест Хэм" дома сыграет против "Астон Виллы".
Вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко начнет этот поединок на скамейке запасных. В последний раз украинец выходил на поле с первых минут в матче с "Бернли" в рамках 34-го тура АПЛ.
В текущем сезоне АПЛ 30-летний Ярмоленко провел 22 матча, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.
Here's how we line up for our final match of the season...#WHUAVL pic.twitter.com/LJneIPcJHc— West Ham United (@WestHam) July 26, 2020
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